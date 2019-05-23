Isparta için toz ve çamurlu yağış uyarısı
Meteoroloji Antalya Bölge Müdürlüğü tarafından bugün akşam saatlerinden itibaren etkili olmak üzere hava kalitesinde düşme, toz taşınımı ve yağış alan yerlerde çamurlu yağış uyarısı yapıldı.
- İHA
Yapılan bilgilendirmede, "Isparta il genelinde bu geceden itibaren Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı beklendiğinden meydana gelebilecek görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.
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