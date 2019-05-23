Isparta için toz ve çamurlu yağış uyarısı Meteoroloji Antalya Bölge Müdürlüğü tarafından bugün akşam saatlerinden itibaren etkili olmak üzere hava kalitesinde düşme, toz taşınımı ve yağış alan yerlerde çamurlu yağış uyarısı yapıldı.