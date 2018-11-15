Isparta’da 230 polisle Huzur Güven Uygulaması yapıldı

230 polisle 110 umuma açık iş yeri denetimi

EGM koordinesinde dün akşam saatlerinde Isparta il merkezi ve ilçelerde düzenlenen ‘Türkiye Huzur Güven’ uygulamasında 110 umuma açık iş yeri, cafe, bar, av bayi gibi noktalar denetlendi. İl Genelinde 230 polisin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamalarda, denetlenen umuma açık yerlerde çeşitli suçlardan aranan 7 kişi yakalandı.

321 adet satışı yasak kesici alet ele geçirildi

Denetim kapsamında kontrol edilen il merkezindeki 4 av bayiinde ise satışı yasak olan 321 adet bıçak, muşta, kasatura ele geçirildiği öğrenildi. Uygulama kapsamında ayrıca, kapalı alanda sigara içen şahıslara Kabahatlar Kanunu’na göre ceza uygulanırken, yasak olan bölgede sigara içilmesine müsaade eden iş yerleri ile ilgili de işlem yapıldı.

15 araç ve sürücüye 10 bin 766 lira ceza

Öte yandan, denetimler çerçevesinde yapılan trafik kontrollerinde ise kusurlu görülen 15 araç ve sürücüye toplam 10 bin 766 lira idari para cezası kesilirken, eksikliği görülen 3 araç da trafikten men edildi.