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Isparta’da 924 paket kaçak sigara ele geçirildi

Isparta’da polisin düzenlediği operasyonda makaronlara doldurulmuş 924 paket kaçak sigara ile 31 adet elektronik sigara likidi ele geçirildi.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, makaronlara doldurulan tütünün 20’şerli şekilde paket yapılarak satıldığı bilgisine ulaşan Isparta Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Pirimehmet Mahallesi’nde M.Ö.’ye ait işyerine baskın düzenleyen KOM polisi, yapılan aramalarda 20’li poşetler halinde makarona doldurulmuş vaziyette 924 paket kaçak sigara ile 31 adet elektronik sigara likidi ele geçirdi. Baskında yakalanan kaçak sigara ve likitlere el konulurken, şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.
 
Isparta Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte kaçakçılığa geçit verilmeyeceği vurgusu yaptı.

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