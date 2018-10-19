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Isparta'da bir minibüste 136 gram esrar ele geçirildi

Isparta’nın Şarkikaraağaç ilçesinde polis ekiplerince bir minibüste yapılan aramada 136 gram esrar maddesi ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, Şarkikaraağaç ilçesinde uyuşturucu madde kullandığı ve sattığı yönünde alınan ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, A.Ç.’nin kullandığı A.B.’ye ait minibüsü durdurdu.
 
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan minibüste yapılan aramalarda, 27 paket halinde kağıtlara sarılı toplam 136 gram esrar maddesi ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi.
 
Olayla ilgili A.B. ve A.Ç. isimli şüphelilerin ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçlamasıyla gözaltına alındığı ve emniyetteki gerekli işlemleri sonrasında adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

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