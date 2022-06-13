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Isparta'da gece kulübünde çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı

Isparta'da bir gece kulübünde çıkan silahlı kavgada 6 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı.

AA13 Haziran 2022 Pazartesi 22:42 - Güncelleme:
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Gül Petek Sanayi Sitesi'nde Bayram Akış ile gece kulübü çalışanları arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheli, otomobilinden aldığı tüfekle kulüp çalışanlarına ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 6 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Olay sonrası kaçan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Akış, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Bu arada, yaralılardan İran uyruklu B.P. ve A.P'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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