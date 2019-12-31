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Isparta'da karbonmonoksit gazından etkilenen çift hastaneye kaldırıldı

Isparta'da, yattıkları odaya koydukları soba kovasından çıkan karbonmonoksit gazından etkilenen çift tedavi altına alındı.

AA31.12.2019  07:24 - Güncelleme: 31.12.2019  07:24

Emre Mahallesi'ndeki bir apartmanda yaşayan Cemile ve Yıldırım Gültekin çiftinden haber alamayan yakınları, komşularından yardım istedi.


Eve giren komşuları, Gültekin çiftinin hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.


Sobanın içindeki kovayı çıkararak yattıkları odaya koyan çiftin, karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi.


İlk müdahalenin ardından Isparta Şehir Hastanesine kaldırılan çiftin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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