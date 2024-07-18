Isparta'da korkunç kaza! 3 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı

Kaza, dün gece saatlerinde Isparta-Antalya Karayolu'nun 20. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre T.Y. (38) idaresinde olan 35 DVA 11 plakalı otomobil ile G.Y. (41) hakimiyetinde olan 41 GB 619 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Meydana gelen kazada Çağla Ege Yıldırım(6), Eylül Mira Yıldırım(2), Sevgi Yıldırım(59), her iki otomobilin sürücüsü ile birlikte E.M.Y.(2), N.Y.(29), S.Y.(36), B.B.(30), S.N.Y.(13), Ö.M.Y.(8), A.B.(63), B.T.(22) yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma, itfaiye, AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından otomobillerden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Isparta Şehir Hastanesi ve Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama hastanesine kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan Çağla Ege Yıldırım, Eylül Mira Yıldırım ve Sevgi Yıldırım'ın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Öte yandan, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.