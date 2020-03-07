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Isparta'da liseli İclal'den haber alınamıyor

ISPARTA'da, lise öğrencisi 17 yaşındaki İclal Gül Uysal'dan 5 gündür haber alınamıyor. Uysal ile aynı lisede eğitim gören 3 kız öğrenci geçen ay evden kaçmış, 5 gün sonra bulunmuştu.

DHA07 Mart 2020 Cumartesi 15:10 - Güncelleme: 07 Mart 2020 Cumartesi 15:10

;Isparta Gül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3'üncü sınıf öğrencisi İclal Gül Uysal, salı günü aniden ortadan kayboldu. Isparta Zafer Mahallesi'nde yaşayan aile, polise kayıp başvurusunda bulundu. Baba Dindar Uysal, kızını her yerde aradıklarını söyleyerek, İclal'i görenlerin kendilerine ya da polise bilgi vermelerini istedi.

3 KIZ, 5'İNCİ GÜNDE BULUNMUŞTU

20 Şubat günü de aynı okulda okuyan Tuana Yıldız (16), Gülizar Soy (16) ve Buse Aydoğan (16), birlikte kaçmıştı. İzlerine en son Denizli'de rastlanan 3 liseli, 25 Şubat günü İzmir'in Konak ilçesinde bulunmuştu.

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