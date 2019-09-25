Isparta'da motosiklet devrildi: 1 ölü
Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
- AA
Alınan bilgiye göre, Cafer Tayyar Bedir’in kullandığı motosiklet, Yenişarbademli-Şarkikaraağaç kara yolu Pınarbaşı mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelmesinin arından Bedir'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Şarkikaraağaç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.