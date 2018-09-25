Isparta'da ölü bulunan kadın, kaybolmadan önce bir otomobile binmiş

Isparta Halıkent Mahallesi'nde oturan Nurten Avar, geçen hafta kent merkezindeki çocuğunun evini ziyarete gitti. Daha sonra evine dönmek için durakta halk otobüsü bekleyen Nurten Avar'ın yanına, iddiaya göre bir araç yaklaştı. Bir süre konuştuğu sürücünün aracına binen Nurten Avar, ortadan kayboldu. Nurten Avar'dan haber alamayan eşi ve çocukları polise kayıp başvurusunda bulundu.

Polis her yerde Nurten Avar'ı ararken, geçen cumartesi gecesi Gökçay Mesirelik Alanı'nda kadın cesedi bulunduğu ihbarı geldi. Olay yerine ulaşan polis ekiplerinin incelemesinin ardından ceset hastane morguna konuldu. Burada yapılan incelemede cesedin Nurten Avar'a ait olduğu belirlendi. Acı haber verilen yakınları hastanede fenalık geçirdi. Nurten Avar'ın cenazesi otopsinin ardından dün yaşadığı mahalledeki Akyol mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.

Nurten Avar'ın ilk belirlemelere göre boğularak yaşamını yitirdiği öğrenilirken, yakınları ortadan kaybolduğu gün kolunda ziynet eşyası olan kadının bu nedenle kaçırılıp öldürülmüş olabileceğini öne sürdü.

Olayla ilgili araştırma yapan polis, kimliği açıklanmayan erkek şüpheliyi gözaltına aldı. Polis merkezinde ifadesi alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Diğer yandan aynı gece atış poligonu mevkisinde cesedi bulunan diğer kadının ise otopsi ve kimlik tespit çalışmalarının devam ettiği belirtildi.