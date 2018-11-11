Isparta'da otomobilden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 4 zanlı gözaltına alındı

İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, çevredeki kavşakları trafiğe kapattı. Polislerin "dur" ihtarına uymayan otomobildeki şüpheliler, kovalamaca sonucu kısa sürede yakalandı.

Otomobilde bulunan M.S, M.Ö.D, A.B. ve S.P. gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerinde ve araçta yapılan aramada çalıntı iki çanta ile kuru sıkı tabanca, muşta, kama, bıçak, çakı ve suç aletleri ele geçirildi.