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Isparta'da park halindeki araçta 1 kişi ölü olarak bulundu

Isparta'da 3 gündür park halindeki araçta hareketsiz bir şahsın yattığını görenler, durumu polise haber verdi. Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede otomobildeki şahsın yaşamını yitirdiği belirlendi.

IHA11 Haziran 2020 Perşembe 17:13 - Güncelleme: 11 Haziran 2020 Perşembe 17:13
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Olay, saat 12.15 sıralarında Isparta’nın Binbirevler Mahallesi 243. caddede meydana geldi. Yol üzerinde 07 TC 150 plakalı otomobilin 3 gündür aynı yerde park halinde olduğunu gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı incelemede otomobil içindeki E.M.’nin öldüğünü belirledi. İncelemenin ardından E.M.’nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan, otomobilin yakınında bir adet tabanca bulunduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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