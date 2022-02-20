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Isparta'da trafik kazası: 2 yaralı

Isparta'da kontrolden çıkan aracın MOBESE direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

IHA20 Şubat 2022 Pazar 20:03 - Güncelleme: 20 Şubat 2022 Pazar 20:04
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Olay, Isparta Oto Galericiler Sitesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya'dan Isparta istikametine gelmekte olan 01 HZ 406 plakalı beyaz renkli otomobil hızını almayarak Galericiler Sitesi önündeki MOBESE direğine çarparak takla attı.

Olay üzerine ihbarda bulunulmasıyla kaza yerine çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Çarpışmanın etkisiyle adeta hurdaya dönen araçta yaralıların sıkışması nedeniyle itfaiye ekipleri hassas bir çalışma gerçekleştirdi.

Yapılan çalışma sonunda araçta sıkışan baba ile anne çıkarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar kaza yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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