İSTANBUL 19°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Ekim 2021 Cumartesi / 3 RebiülEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,9693
  • EURO
    10,4166
  • ALTIN
    506.837
  • BIST100
    1398
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Isparta'da trafik kazasında bir kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Güncel

Isparta'da trafik kazasında bir kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Isparta'da minibüs ile elma yüklü kamyonetin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

AA8 Ekim 2021 Cuma 19:37 - Güncelleme: 8 Ekim 2021 Cuma 19:37
ABONE OL

Eğirdir ilçesi Mamatlar mevkisinde Isparta yönünde ilerleyen Remzi Saruhan'ın kullandığı 34 JM 938 plakalı minibüs, karşı yönden gelen Yusuf Kahveci idaresindeki 07 LL 200 plakalı elma yüklü kamyonetle çarpıştı.

Savrulan minibüs, Ahmet Akın yönetimindeki 01 AHE 697 plakalı tankere çarptı.

Kamyonet sürücüsü Kahveci kaza yerinde hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Yaralılar, Isparta Şehir Hastanesi, Eğirdir ve Gelendost ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.

Bu arada kaza, araçta bulunan kamera tarafından görüntülendi.

Kayıtlarda minibüsün şeridinden çıkarak karşı yönden gelen kamyonetle çarpışmasının ardından savrulup tankere çarpması yer alıyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.