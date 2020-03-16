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Isparta'da umreden dönen 74 kişi daha yurda yerleştirildi

Isparta'da umreden dönen 74 kişi daha, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gözlem altında tutulacakları Isparta'daki yurda getirildi.

AA16 Mart 2020 Pazartesi 23:06 - Güncelleme: 16 Mart 2020 Pazartesi 23:06
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Umre ziyareti sonrası Suudi Arabistan'dan dönen 180 kişilik kafilenin ardından Isparta’ya 74 kişilik yeni bir kafile daha getirildi. Kafileyi taşıyan uçak, saat 20.00 sıralarında Isparta Süleyman Demirel Havalimanı'na iniş yaptı.

 Uçaktaki yolcular havalimanına çağrılan sağlık ekipleri tarafından kontrolden geçirildikten sonra 2 otobüse bindirildi. 1 otobüse ise kafilenin eşyaları yüklendi. 

Kafiledekilerin tamamının maske taktığı görülürken, otobüs şoförleri de beyaz kıyafet, maske ve eldiven kullandı. Polis ve jandarma ekipleri eşliğinde havalimanından çıkış yapan otobüsler konvoy halinde Isparta'ya ulaştı. Isparta Şehir Hastanesi'ne çok yakın noktada bulunan, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı ve 1000 kişi kapasiteli Murad Hüdavendigar Öğrenci Yurdu'na getirilen umre kafilesi ellerinde bavullarla binaya giriş yaparken, içlerinden biri gazetecileri görünce "Çek baba çek" diye seslendi.

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