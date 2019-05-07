Isparta'da uyuşturucu operasyonu
Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı.
- AA
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda, Yedişehitler Mahallesi'nde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda G.Y, O.T, E.T, M.C.A, S.Ç, C.A. ve E.K. gözaltına alındı.
Şüphelilerin üzerinde bir miktar eroin, uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
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