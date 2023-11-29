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İsrail, 35 Filistinliyi daha gözaltına aldı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 35 Filistinliyi gözaltına aldı.

AA29 Kasım 2023 Çarşamba 14:01 - Güncelleme:
İsrail, 35 Filistinliyi daha gözaltına aldı
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Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gece ve sabah saatlerinde baskınlar düzenlendiği belirtildi.

İsrail güçlerinin, bu baskınlarda 35 Filistinliyi gözaltına aldığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca İsrail güçlerinin 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısının 3 bin 325'e çıktığı kaydedildi.

İsrail güçlerinin 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltlarında yaşanan artış dikkati çekiyor.

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