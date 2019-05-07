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İsrail AA foto muhabirini sınır dışı etmeye çalıştı

İsrail makamları, 105 gündür sınır dışı merkezinde tutulan AA'nın Filistinli foto muhabiri Mustafa Kharouf'u mahkeme kararı olmamasına rağmen sınır dışı etmeye çalıştı.

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İsrail makamları, 105 gündür sınır dışı merkezinde tutulan Anadolu Ajansı'nın (AA) Filistinli foto muhabiri Mustafa Kharouf'u (32) mahkeme kararı olmamasına rağmen sınır dışı etmeye çalıştı.

Kharouf'un davasına bakan avukatın da bağlı olduğu İsrailli HaMoked Hukuk Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, "İsrail Cezaevleri İdaresi (ŞABAS-IPS), pazar akşamı Kharouf'a Kudüs'ten sınır dışı edilmesini engelleyen tedbir kararının süresinin dolduğunu ve pazartesi günü Ürdün'e gönderileceği kararını tebliğ etti." denildi.

Açıklamada Kharouf'un avukatı Adi Lustigman'ın gece yarısı İsrail Yüksek Mahkemesi'ne "acil" koduyla söz konusu kararın durdurulması için başvuruda bulunduğu aktarılarak, şu ifadelere yer verildi:

"İsrail Yüksek Mahkemesi aynı gün Avukat Lustigman'ın 16 Nisan'da eşiyle aile birleşimi ve serbest bırakılması talebini reddeden merkezi mahkeme kararının temyizini gözden geçirene kadar Mustafa Kharouf'un sınır dışı edilmesi kararını dondurdu."

İsrail mahkemesi daha önce yapılan oturumda, Kharouf'un serbest bırakılması talebini reddederek gözaltı süresinin 5 Mayıs 2019'a kadar uzatılmasına karar vermişti.

KHAROUF 105 GÜNDÜR GÖZALTINDA

İsrail güçleri, AA foto muhabiri Mustafa Kharouf'u "oturma izni olmadığı" gerekçesiyle 22 Ocak'ta işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan evinden gözaltına almıştı.

O günden bu yana Kharouf, hukuki mücadelesine devam ederken, İsrail, oturma izni olmadığı gerekçesiyle AA foto muhabirini büyüdüğü ve tüm ailesinin yaşadığı yer olan Doğu Kudüs'ten çıkararak zorla Ürdün'e göndermek istiyor.

Babasının çalışmak için gittiği Cezayir'de 1986'da dünyaya gelen Kharouf, ailesiyle 12 yaşındayken Doğu Kudüs'e yerleşti. O günden bu yana oturma izni almak için uğraşan Kharouf'a aradan geçen 20 yıla rağmen gereken izin verilmedi.

Doğu Kudüs'te oturma izni yerine geçen "Kudüs kimliği" sahibi Temam ile evlenen Kharouf, geçtiğimiz yıllarda "aile birleşimine" başvursa da bu girişiminden de sonuç alamadı.

İsrail makamları Kharouf'u sınır dışı ederse eşi Temam ve 1,5 yaşındaki kızı Asya'dan koparılmış olacak.

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