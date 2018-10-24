İsrail askerleri Gazze sınırında 8 Filistinliyi yaraladı

İsrail askerleri abluka altındaki Gazze'nin güney sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri sırasında 8 Filistinliyi yaraladı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail askerlerinin, Refah kentinin doğu sınırında gösteri düzenleyen Filistinlilere ateş açması sonucu 8 kişi yaralandı.

Açıklamada, yaralıların sağlık durumuna ilişkin detaylı bilgi verilmedi.

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 200'den fazla Filistinli şehit oldu.