İsrail, Avrupa’nın üzerinde devriye atacak

Avrupa Birliği üyesi ülkelerin faydalanacağı hizmet, Portekiz’de faaliyet gösteren CEiiA firması desteğiyle icra edilecek. İki defa birer yıllık opsiyonu bulunan anlaşma, iki yıllık süreçte yürürlükte olacak. Anlaşmanın tüm opsiyonlarıyla birlikte 59 milyon Amerikan Doları tutarında olacağı belirtildi.

Anlaşma kapsamında Elbit, Hermes 900 Maritime Patrol sistemi kiralayacak ve işletecek. Sahip olduğu deniz radarı ile Hermes 900, açık denizde de devriye gezebilecek. Platform, Elektrooptik faydalı yükü, uydu haberleşme sistemi (SatCom) ve otomatik tanımlama sistemi ile uzun menzillerde görev yapabiliyor. EMSA, bu sistemlerle denizde ve kıyı sularındaki şüpheli aktiviteleri gözlemleyecek.

(C4Defence)