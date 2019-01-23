İsrail Başbakanı Netanyahu: Karşı karşıya olduğumuz asıl düşman İran

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, başbakanlığı sürdüğü müddetçe İran’a karşı savaşlarının bitmeyeceğini açıkladı.

İsrail merkezli Jerusalem Post gazetesinde yer alan habere göre Netanyahu, İran Devrim Muhafızları'nın dış operasyonlarından sorumlu Kudüs Gücü'nün komutanı Kasım Süleymani’nin nisan ayında düzenlenecek İsrail seçimlerine yönelik açıklamalarına tepki gösterdi.

“Süleymani, seçimlere müdahil olacağına, Suriye'ye tesis etmeye çalıştığı İran üslerinin statülerini kontrol etmeliydi.” diyen Netanyahu, başbakanlığı sürdüğü sürece İran’a karşı savaşmayı bırakmayacaklarını ifade etti.

“Kasım Süleymani gizlice Suriye’nin güneyine gitti”

Kuveyt’in Al-Jarida gazetesi tarafından, Kasım Süleymani’nin, ABD-Rusya-İsrail arasındaki İran destekli milislerin Golan Tepeleri’nden 40 km uzaklaştırılmasına dair anlaşmayı ihlal ederek Suriye’nin güneyini gizlice ziyaret ettiği ve İsrail’in Suriye’ye gerçekleştirdiği son saldırıya bu ziyaretin sebep olduğu iddia edildi.

Haberde, bu ziyareti esnasında Süleymani’nin, yaklaşmakta olan İsrail seçimleriyle ilgili yorumda bulunduğu da aktarıldı.

Kaynaklara göre, İsrail’deki bir İran saldırısının Netanyahu’nun şansını mahvedeceğini söyleyen Süleymani, aksi takdirde Netanyahu’nun seçimleri kazanana kadar İsrail’in İran’a karşı saldırganlığını sürdüreceğini belirtti.