İsrail medyası Herzog'un Türkiye ziyaretine odaklandı

AA 9 Mart 2022 Çarşamba 14:52 - Güncelleme: 9 Mart 2022 Çarşamba 14:52

Başyazısını bu ziyarete ayıran İsrail gazetesi Haaretz, Herzog'un Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşmenin, "iki ülke arasındaki yaklaşık on iki yıldır ilişkileri şekillendiren düşmanlık, rekabet ve şüphe dönemini sona erdirebileceği" yorumuna yer verdi.

İlişkilerdeki kırılma noktası olarak 2010 Mavi Marmara katliamına dikkati çeken gazete, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Mavi Marmara olayından bu yana biriken acı duygular ve İsrail başbakanları ile Türk liderliği arasındaki karşılıklı suçlama ve tehditler; güvene dayalı sağlıklı bir ilişki, karşılıklı çıkar zeminini oluşturacak büyük bir ortak hareket, iyi niyet ve dayanışma gerektirecek derin bir uçurum yarattı.

Bu, her iki ülke için de değerli ve gerekli bir yatırım. Analistler zaten kar ve zarar, maliyet ve fayda ve de tavizlerin kapsamını hesaplamakla meşguller. Ancak şimdi vurgulanması gereken, İsrail ve Türkiye ilişkisinin, dibe vurmaması gereken doğal bir ittifak olduğu gerçeğidir."

Yaşanan olumlu gelişmelerin, İsrail ve Türkiye arasındaki tüm farklılıkların birdenbire çözüleceği anlamına gelmediğine de dikkat çekilen yazıda, "Türkiye'nin Filistin meselesi ve yerleşimler konusunda net ve sağlam bir duruşu var." ifadelerine yer verildi.

Gazete, "Türkiye'deki cumhurbaşkanları toplantısının; Ankara ve Tel Aviv'e karşılıklı büyükelçilerin atanması, Erdoğan'ın İsrail'e ziyaretle karşılık vermesi ve iki hükümet arasında resmi iş birliği anlaşmaları gibi diplomatik meyvelerini acilen vermesini ummalıyız. Karşılıklı çıkarlar ve bunlara ulaşmak için mekanizmalar geliştirilebilir ve bu topraklardaki çatışmaları çözmek için yapıcı bir atmosfer oluşabilir." görüşünü paylaştı.

Haaretz analisti Jonathan Lis de, "Ziyaretin önemli noktası, İsrail ve Türkiye cumhurbaşkanlarının sağlam ilişkiler kurmaya yönelik ortak arzuyu açık ifade edecek ortak açıklamalar yapmasıdır." diye yazdı.

Lis, "Herzog'un, bu fırsatı değerlendirerek Erdoğan'ı benzer bir ziyaret için İsrail'e davet edeceğine inanıldığını" da kaydetti.

İsrail Bölgesel Dış Politika Enstitüsü (Mitvim) Başkanı Nimrod Goren de aynı gazeteye şunları yazdı:

"Cumhurbaşkanı Herzog'un Ankara ziyareti, yeni hükümet iktidara geldiğinden beri İsrail ile Türkiye arasında gerçekleşen kademeli yakınlaşmada önemli bir adım. Bu ziyaret, iki ülke arasındaki ilişkilerin büyükelçilik düzeyinde yenilenmesine yönelik bir açıklamaya yol açmalıdır."

- "İLİŞKİLERİN CANLANDIRILMASI YOLUNDA ÖNEMLİ BİR ADIM"



Haber sitesi Times of Israel de, İsrail Cumhurbaşkanı'nın, ziyareti kapsamında, "İsrail ile Türkiye arasındaki donmuş ilişkilerde saati geri almaya çalışacağını" yazdı.

Site, Herzog'un ziyaretinin, eski İsrail Başbakanı Ehud Olmert'in 2008'de Türkiye'ye gelmesinden bu yana ilk üst düzey ziyaret olacağına işaret etti.

"Ziyaret, iki ülke arasındaki ilişkilerin canlandırılması yolunda önemli bir adım olarak görülüyor." yorumunu aktaran site, "Uzmanlar, ziyaretin başarılı geçmesinin ikili ilişkileri derin çıkmazdan çıkarmada önemli bir basamak olacağına inanıyor." tespitine yer verdi.

Site, İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan bir kaynağa dayandırdığı haberinde de, görüşmeler kapsamında "olası bir diplomatik ilerleme için yüksek umutlar bulunduğunu", ancak "iki tarafın başkentlerine büyükelçi atamanın duyurulmasının henüz planlanmadığını" vurguladı.

İsrail gazetesi Yediot Ahronot da, "zirve toplantısının amacının, yıllar süren gerilimin ardından iki ülke arasındaki ilişkilerin kademeli de olsa normale dönmesini sağlayacak bir atmosfer yaratmak olduğunu" belirtti.

İsrail'de Herzog'un ziyaretine ilişkin beklentilerin "çok temkinli" olduğuna işaret eden gazete, "Erdoğan ile görüşme sonucunda hemen bir başarı listesi veya bir atılım beklenmiyor. Toplantı, iki ülke arasındaki ilişkilerin nasıl derinleştirileceğini tartışmak için ortak çalışma grupları üzerinde anlaşmaya varırsa İsrail bunu bir başarı olarak değerlendirecek." görüşünü paylaştı.

Ancak Ankara'daki görüşmenin bizzat kendisinin çok güçlü bir mesaj olduğunu ve önemli olanın bu ziyaretin gerçekleşmesi olduğunu vurgulayan gazete, "İsrail, görüşmelerdeki iyi havanın büyükelçilerin dönüşü de dahil olmak üzere somut adımların önünü açacağını umuyor." yorumuna yer verdi.

Gazete, "Erdoğan ve Herzog'un iyi bir kişisel ilişki kurduklarına" dikkati çekti.

İsrail gazetesi "Maariv" ise, ziyareti, "iki ülke arasındaki ilişkilerde buzların erimesi" olarak nitelendirdi.

Maariv, Erdoğan ile Herzog arasındaki görüşmelerde ortaya çıkması beklenen en önemli konulardan birinin kuzeydoğu Akdeniz'de doğalgaz arama çalışmaları hakkında olacağına da işaret etti.

Öte yandan "Israel Today" gazetesi de, 2008'den beri ilk kez bir İsrailli liderin Türkiye'yi ziyaret edeceğine işaret ederek, "Bu, Ortadoğu'nun türlü yeni zorluklarla karşı karşıya olduğu bir zamanda iki ülkenin yakınlaşması için bir fırsat." değerlendirmesinde bulundu.