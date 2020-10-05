İsrail basını 'iç savaşa doğru...' demişti! Ülke karıştı: Çok sayıda gözaltı var

star.com.tr 05 Ekim 2020 Pazartesi 10:58 - Güncelleme: 05 Ekim 2020 Pazartesi 11:11

İsrail'de Netenyahu'nun yolsuzluk soruşturmasının neden olduğu siyasi krizin yanı sıra, Kovid-19 pandemisi nedeniyle alınan tedbirler ülkeyi karıştırdı. Ultra-Ortadoks Yahudiler dini vecibelerini yerine getiremediklerini, Netenyahu'yu protesto edenler ise kararların pandemiyi önleme amaçlı değil, halkı susturma amaçlı olduğunu ileri sürüyor.

Yetkililer, Ultra-Ortodoks Yahudi topluluklarına pandemi kurallarını uygulamaya ve yasaklanan dua ayinlerini dağıtmaya çalışırken, İsrail'in Bnei Brak kenti ve Kudüs'ün bazı bölgelerinde şiddetli çatışmalar patlak verdi.

Pazar günü Ultra-Ortodoks kenti Bnei Brak'ta yüzlerce kişi, 'kapalı alanlarda toplanma ve açık hava ibadetlerinin 20 veya daha az kişilik gruplarla sınırlandırılmasına ilişkin son yasağa karşı çıktı.

Polis memurları gelip 'maske takmadıkları ve sosyal mesafeye uymadıkları' gerekçesiyle birçok kişiye para cezası vermeye başladı. Kalabalıktan bazıları ceza ve uyarılara direnince, polisle kalabalık birbirine girdi.

Times of Israel'de yer alan göre, polisin toplantıyı dağıtma çabalarına ve en az 13 kişiyi tutuklamasına rağmen, Ultra-Ortadokslar sinagogda toplanmaya devam etti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, polis aşırı güç kullanmakla suçlandı.

Kudüs'ün Ultrağ-Ortodoks Yahudi semti Mea Shearim'de de polisle kalabalık arasında çatışmalar çıktı. Polis ateş yakan ve trafiği durduran en az 4 kişiyi gözaltına aldı.

ÜLKEYİ KARIŞTIRAN KARARLAR

Ülkede halka açık toplantılar ve yakın olmayan aile üyeleriyle görüşmelerin yanı sıra, İsraillilerin evlerinden 1 km'den fazla uzakta gösteri düzenlemeleri de yasaklandı.

Ancak hükümet karşıtları tedbir kararlarının, ülkenin içinde olduğu siyasi krizin üstünü kapatmak ve protestoları önlemek için alındığını ileri sürüyor.

Aynı zamanda Ultra-Ortadokslara ibadet konusunda tanınan özgürlüğün, protestoculara tanınmadığı savunuluyor. Bu söylemler hükümet karşıtları ile katı Yahudileri de karşı karşıya getiriyor.

Geçtiğimiz günlerde İsrail'in Haaretz gazetesinde, Ravit Hecht imzasıyla yayımlanan 'İsrail'de protestolar durdurularak, iç savaşa doğu bir adım daha atılıyor' başlıklı bir makalede, ülkenin kritik bir süreçten geçtiği belirtilmişti.

İsrail'de neler oluyor? Ülke basınında çarpıcı makale: İç savaşa doğru bir adım daha Kısıtlamalara rağmen, hükümet karşıtı protestolar bu hafta sonu da 'sosyal mesafeli' biçimde devam etti.

İsrail'in ikinci koronavirüs tedbirleri 18 Eylül'de yürürlüğe girdi. Pazar günü itibariyle, koronavirüs enfekte sayısı 267 bin, ölü sayısı 1700'ü geçti.

Ultra Ortodoks toplumundaki enfeksiyon oranının ulusal ortalamanın iki katından fazla olduğu tahmin ediliyor.

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