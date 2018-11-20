Son Dakika Haberleri 20

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Katil İsrail, BM Göç Paktı'nı imzalamayacağını açıkladı

Katil İsrail, Aralık ayında Fas'ta yapılacak bir konferansta imzalanması planlanan Dünya Göç Paktı'nı imzalamayacağını açıkladı.

  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 1
  • 0
x

Başbakan Benyamin Netanyahu,katil  İsrail'in BM Dünya Göç Paktı'na katılmayacağını ve bugüne kadar yaptığı gibi yasadışı göçmenlere karşı sınırlarını korumaya devam edeceğini belirtti.
 
ABD Başkanı Donald Trump da, söz konusu anlaşmaya imza vermeyi reddetmişti.
 
Ayrıntılar geliyor…

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Meksika Devrimi’nin başlaması – Tarihte bugün 20 Kasım 1911

Meksika Devrimi’nin başlaması – Tarihte bugün 20 Kasım 1911

Apple'dan iPhone'lar için WhatsApp kararı

Apple'dan iPhone'lar için WhatsApp kararı

Hayalet uçak Suriye'de görüntülendi

Hayalet uçak Suriye'de görüntülendi

Kandilde camiler doldu taştı

Kandilde camiler doldu taştı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA