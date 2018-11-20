Katil İsrail, BM Göç Paktı'nı imzalamayacağını açıkladı

Başbakan Benyamin Netanyahu,katil İsrail'in BM Dünya Göç Paktı'na katılmayacağını ve bugüne kadar yaptığı gibi yasadışı göçmenlere karşı sınırlarını korumaya devam edeceğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump da, söz konusu anlaşmaya imza vermeyi reddetmişti.

Ayrıntılar geliyor…