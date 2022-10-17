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İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, 26 Ekim'de Beyaz Saray'ı ziyaret edecek

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, 26 Ekim'de Beyaz Saray'a ziyarette bulunacak.

AA17 Ekim 2022 Pazartesi 23:17 - Güncelleme:
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, 26 Ekim'de Beyaz Saray'ı ziyaret edecek
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Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, yaptığı yazılı açıklamada, "Biden, 26 Ekim'de İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'u Beyaz Saray'da ağırlamayı dört gözle bekliyor. Bu ziyaret, ABD ve İsrail arasındaki ortaklığın ve dostluğun bir vurgusu olacaktır." ifadesini kullandı.

İki liderin, küresel ve bölgesel sorunlar, İsrail'in bölge ile entegrasyonunun derinleştirilmesi, hem İsrail hem Filistin halkı için özgürlük, refah ve güvenlik gibi konuları ele alacağını belirten Jean-Pierre, Herzog'un 25-26 Ekim'de Washington'da birçok görüşme gerçekleştireceğini kaydetti.

  • İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog
  • İsrail Cumhurbaşkanı Herzog
  • Beyaz Saray

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