İsrail dini bayramları sebebiyle sıkı tedbirler alıyor

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, Yahudi dini yılbaşı Roş Aşana ve Yahudi takvimindeki en önemli dini bayram sayılan "Yom Kippur" öncesinde hazırlıkların tamamlandığı belirtildi.

Bu kapsamda "kalabalık yerler ve kutsal mekanlar başta olmak üzere Kudüs'te binlerce polisin ve güvenlik gücünün görevlendirileceği" aktarıldı.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'da yer alan haberde de ordunun, "Roş Aşana" nedeniyle cuma günü (15 Eylül) öğleden sonra işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ni giriş çıkışlara kapatacağı, pazar gününe kadar da bu durumun devam edeceği kaydedildi.

Yahudiler, dini yılbaşı Roş Aşana için yarın akşam resmi tatile giriyor. Yeni yılın hemen ardından gelen dini bayram "Yom Kippur" ise 24 Eylül'de idrak edilecek. Sukot (Çardaklar) Bayramı 29 Eylül-1 Ekim'de, Simha Tora ise 6-8 Ekim'de kutlanacak.