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İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın hadsiz paylaşımına Türkiye'den sert tepki

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik paylaşımının, İsrail'in katliamlarının üzerini örtme çabası taşıdığını belirtti.

AA28 Mayıs 2024 Salı 15:53 - Güncelleme:
İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın hadsiz paylaşımına Türkiye'den sert tepki
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Yüksel, yazılı açıklama yaparak, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik paylaşımına tepki gösterdi.

Cüneyt Yüksel, açıklamasında, "İsrail Dışişleri Bakanının, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan hadsiz açıklaması ve asılsız ithamları; uluslararası hukuku ve insan haklarını ihlal ederek Filistin'e zulmeden ve Filistinlilere karşı soykırım suçu işleyen İsrail Hükümetinin yaptığı katliamların üzerini örtme çabasını taşımaktadır." ifadesini kullandı.

Tüm dünyanın gözü önünde masum sivilleri katleden İsrail hükümetinin insanlık vicdanında mahkum olduğunu vurgulayan Yüksel, "Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği üzere; tarihin en kanlı katliamlarına sebebiyet veren terör devleti İsrail ve İsrailli yetkililer lanetle anılmaktan kurtulamayacaklardır. Türkiye olarak insanlık için, küresel barış ve adalet için mücadelemizi sürdüreceğiz. Filistin halkının haklarını en üst seviyede savunmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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