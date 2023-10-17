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İsrail, Gazze'yi 11 gündür aralıksız vuruyor! 24 TV ekibi sınır hattından son durumu aktardı

İsrail, Gazze'yi 11 gündür aralıksız vururken 24 TV ekibi sınır hattından son durumu aktarmaya devam ediyor. İsrail güçlerinin teyakkuz halinde olduğunu belirten 24 TV Muhabiri Ayçiçek, 'Muhtemel kara harekatının Gazze'nin kuzeyinden başlama ihtimali çok yüksek' dedi.

17 Ekim 2023 Salı 09:58 - Güncelleme:
İsrail, Gazze'yi 11 gündür aralıksız vuruyor! 24 TV ekibi sınır hattından son durumu aktardı
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Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı operasyon başlatmasının ardından İsrail ordusu onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlattı.

Hamas ile İsrail arasındaki çatışmalar 11. gününe girerken 24 TV Muhabiri İlayda Şehrinaz Ayçiçek ve Şef Kameramanı Uğur Tüney Kudüs'ten gerilim hattındaki son durumu aktarmaya devam ediyor.

Canlı yayına bağlanan 24 TV Muhabiri Ayçiçek, sınır hattında askeri hareketliliğin arttığına dikkat çekerek, "İsrail güçleri teyakkuz halinde. Muhtemel kara harekatının Gazze'nin kuzeyinden başlama ihtimali çok yüksek" dedi.

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