İsrail güçleri Batı Şeria'da 2 okula baskın düzenledi
İsrail askerlerinin abluka altındaki Batı Şeria’nın El-Halil ve Beytüllahim kentlerinde 2 okula baskın düzenlediği öğrenildi.
- İHA
Yerel kaynaklar İsrail askerlerinin abluka altındaki Batı Şeria’nın El-Halil ve Beytüllahim kentlerindeki lise düzeyinde 2 okula baskın düzenlediğini aktardı. İsrail güçlerinin plastik mermi, göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullandığı baskınlar sonucu 1 öğretmen ve 10 öğrencinin yaralandığı belirtildi.
Baskın sonrası Filistin Eğitim Bakanlığı’ndan konuya ilişkin açıklama yapıldı. Bakanlık açıklamasında, “Eski Filistin Devlet Başkanı Yaser Arafat'ın 14'üncü ölüm yıl dönümü münasebetiyle 2 okulda düzenlenen anma törenlerine İsrail askerleri tarafından baskın düzenlendi" ifadelerine yer vererek saldırıyı kınadı.
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