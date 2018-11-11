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İsrail güçleri Batı Şeria'da 2 okula baskın düzenledi

İsrail askerlerinin abluka altındaki Batı Şeria’nın El-Halil ve Beytüllahim kentlerinde 2 okula baskın düzenlediği öğrenildi.

  • İHA
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Yerel kaynaklar İsrail askerlerinin abluka altındaki Batı Şeria’nın El-Halil ve Beytüllahim kentlerindeki lise düzeyinde 2 okula baskın düzenlediğini aktardı. İsrail güçlerinin plastik mermi, göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullandığı baskınlar sonucu 1 öğretmen ve 10 öğrencinin yaralandığı belirtildi.
 
Baskın sonrası Filistin Eğitim Bakanlığı’ndan konuya ilişkin açıklama yapıldı. Bakanlık açıklamasında, “Eski Filistin Devlet Başkanı Yaser Arafat'ın 14'üncü ölüm yıl dönümü münasebetiyle 2 okulda düzenlenen anma törenlerine İsrail askerleri tarafından baskın düzenlendi" ifadelerine yer vererek saldırıyı kınadı.
 

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