İsrail güçleri Filistinlilere saldırdı: 11 yaralı

AA 21 Mayıs 2021 Cuma 20:38 - Güncelleme: 21 Mayıs 2021 Cuma 20:38

Filistinliler, cuma namazı sonrası başta Beytullahim ve El Halil kentleri olmak üzere Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde, 11 gün boyunca İsrail saldırılarına hedef olan Gazze Şeridi'ne destek amacıyla gösteriler düzenledi.

İsrail güçleri gösterilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek mermiyle müdahale etti, Filistinliler ise taş atarak karşılık verdi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin saldırılarında 4 kişinin gerçek mermiyle, 7 kişinin de plastik mermiyle yaralandığı belirtildi.

Yaralılardan hiçbirinin durumunun ağır olmadığı, çok sayıda kişinin de atılan gazdan etkilendiği ifade edildi.

İsrail, 10 Mayıs'ta abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmış, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda bu sabah yerel saatle 02.00'da saldırılarını sonlandırmıştı.

İsrail ordusunun düzenlendiği saldırılar nedeniyle Gazze'de 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 243 Filistinli hayatını kaybetmişti.