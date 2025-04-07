İşgalci İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırıları bu kez doğrudan basın mensuplarını hedef aldı. Gazze'nin güneyinde bulunan Han Yunus'ta, görevlerini sürdüren gazetecilerin bulunduğu medya çadırı bombalandı. Saldırıda, Filistinli gazeteci Helmi el-Fakavi yanarak can verdi.

Gazeteci katliamına tepki olarak, 2021 yılında kurulan Filistin İçin Gazeteci Dayanışması inisiyatifi tarafından küresel bir eylem çağrısı yapıldı.

Açıklamada, "Bu artık sadece bir haber değil, basının kendisine, hakikate yapılan bir saldırıdır!" denilerek tüm haber merkezlerinden 7 Nisan pazartesi günü saat 19.00'da yayınlarını bu haberle açmaları ve ekranlarını bir dakika karartmaları istendi.

"HAKİKATİN ÜZERİNE BOMBA YAĞDIRIYORLAR"

Filistin İçin Gazeteci Dayanışması inisiyatifi tarafından yapılan çağrıya tüm haber kanalları destek verdi. 7 Nisan pazartesi günü saat 19.00'da haberlere, "Hakikatin üzerine bomba yağdırıyorlar" başlığıyla giriş yapılarak ekranlar bir dakika karartıldı.