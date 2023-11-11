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Güncel

İsrail insanlık suçunu kabul etti: Okulu hedef aldık

İsrail ordusu abluka altındaki Gazze Şeridi'nde onlarca sivilin öldürüldüğü El-Burak Okulu'nu hedef aldığını kabul etti.

AA11 Kasım 2023 Cumartesi 16:41 - Güncelleme:
İsrail insanlık suçunu kabul etti: Okulu hedef aldık
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İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Hamas'ın Nasır Rıdvan Bölüğü Komutanı Ahmed Siam'ın El-Burak Okulu'nda saklanırken öldürüldüğü" ifade edildi.

Açıklamada, okula sığınan yerinden edilmiş onlarca sivilin öldürülmesine ise değinilmedi.

İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki El-Burak Okulu'na dün düzenlediği hava saldırısında onlarca sivilin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

Okula yönelik saldırının ardından yaralıların kaldırıldığı Şifa Hastanesi Müdürü Muhammed Ebu Selmiya, Al Jazeera kanalına yaptığı açıklamada, İsrail'in okula düzenlediği saldırıda en az 25 kişinin öldüğünü söylemişti.

Hamas'tan yapılan açıklamada da, İsrail'in Gazze'nin kuzeyinden zorla güneydeki bölgelere göç ettirdiği Filistinlileri Salahaddin Caddesi üzerinde hedef aldığı ve sığınmacıların kaldığı El-Burak Okulu'nu vurduğu iki saldırıda 50'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

  • Gazze Ablukası
  • El-Burak Okulu
  • İsrail bombardımanı

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