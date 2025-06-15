İSTANBUL 24°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Haziran 2025 Pazar / 19 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,5851
  • EURO
    45,6681
  • ALTIN
    4328.32
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İsrail-İran çatışması rotayı değiştirdi! Suriyeli hacılar ülkelerine Türkiye'den dönecek
Güncel

İsrail-İran çatışması rotayı değiştirdi! Suriyeli hacılar ülkelerine Türkiye'den dönecek

Suriye Vakıflar Bakanlığına bağlı Hac ve Umre Komitesi, İsrail ile İran arasındaki çatışma nedeniyle kutsal topraklardan 16 ve 17 Haziran'da dönecek Suriyeli hacıların varış noktalarının başkent Şam yerine Gaziantep olarak değiştiğini açıkladı.

AA15 Haziran 2025 Pazar 17:46 - Güncelleme:
İsrail-İran çatışması rotayı değiştirdi! Suriyeli hacılar ülkelerine Türkiye'den dönecek
ABONE OL

Hac ve Umre Komitesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, bölgede yaşanan güvenlik gelişmeleri nedeniyle Suriyeli hacıların dönüş güzergahlarında değişiklik yapıldı.

Suudi Arabistan, Suriye ve Türkiye'deki ilgili makamlarla yapılan koordinasyon sonucunda Türk Hava Yolları ile 16 ve 17 Haziran'da dönecek Suriyeli hacıların varış noktaları Şam yerine Gaziantep Havalimanı olarak değişti.

Gaziantep'e ulaşacak hacılar, buradan kara yoluyla Suriye topraklarına taşınacak.

⁠⁠⁠⁠⁠İSRAİL'İN İRAN'A ŞİDDETLİ SALDIRILARIYLA BAŞLAYAN ÇATIŞMA

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 78 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 13 kişinin öldüğü, 400'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

  • Suriyeli hacılar
  • Gaziantep
  • İsrail İran çatışması

ÖNERİLEN VİDEO

Esenyurt'ta bıçaklı yumruklu kavga kameralarda! Tartıştığı şahsın ayağını arabanın kapısına sıkıştırarak kırdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.