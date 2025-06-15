İsrail-İran çatışması rotayı değiştirdi! Suriyeli hacılar ülkelerine Türkiye'den dönecek

Hac ve Umre Komitesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, bölgede yaşanan güvenlik gelişmeleri nedeniyle Suriyeli hacıların dönüş güzergahlarında değişiklik yapıldı.

Suudi Arabistan, Suriye ve Türkiye'deki ilgili makamlarla yapılan koordinasyon sonucunda Türk Hava Yolları ile 16 ve 17 Haziran'da dönecek Suriyeli hacıların varış noktaları Şam yerine Gaziantep Havalimanı olarak değişti.

Gaziantep'e ulaşacak hacılar, buradan kara yoluyla Suriye topraklarına taşınacak.

⁠⁠⁠⁠⁠İSRAİL'İN İRAN'A ŞİDDETLİ SALDIRILARIYLA BAŞLAYAN ÇATIŞMA

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 78 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 13 kişinin öldüğü, 400'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.