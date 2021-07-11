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Güncel

İsrail komşusunu markaja aldı! ''Alarm durumundayız''

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Lübnan'daki krizi yakından izlediklerini ve 'alarm' durumunda olduklarını belirtti.

AA11 Temmuz 2021 Pazar 14:32 - Güncelleme: 11 Temmuz 2021 Pazar 14:32
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Bennett, haftalık olağan kabine toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Lübnan'da yaşanan krize ilişkin İran'ı suçlayan Bennett, "İsrail durumu yakından izliyor ve alarm durumunda olmaya devam edecek." ifadesini kullandı.

Ülkedeki aşı stokuna ilişkin açıklamalarda da bulunan Bennett, 1 Ağustos'ta Pfizer-BioNTech'in ortaklaşa geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının yeni partisinin İsrail'e geleceğini duyurdu.

Bennett, ne kadar aşının geleceğine ilişkin rakam vermezken, yerel basında çıkan haberlerde 200 bin doz Pfizer-BioNTech aşısının alınacağı belirtildi.

Lübnan Başbakanı Hassan Diyab, 6 Temmuz'da yaptığı açıklamada, ülkesindeki ekonomik kriz sonucu benzin, ilaç ve elektrik sorunlarına işaret ederek "felaketin eşiğine geldiklerini" söylemişti.

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