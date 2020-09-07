İSTANBUL 29°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
07 Eylül 2020 Pazartesi / 19 Muharrem 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4569
  • EURO
    8,8307
  • ALTIN
    463.195
  • BIST100
    1093.1
Güncel

İsrail Mescid-i Aksa'ya hoparlör yerleştirdi

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın duvarlarına hoparlör yerleştirdi.

IHA07 Eylül 2020 Pazartesi 10:39 - Güncelleme: 07 Eylül 2020 Pazartesi 10:39
ABONE OL

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’ya baskın düzenleyerek hoparlör yerleştirdi. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa’nın El-Esbat Kapısı yakınındaki kuzey duvarına merdivenle çıkarak hoparlör ve elektronik cihaz yerleştirdiği ifade edildi. Mescid-i Aksa Müdürü Şeyh Ömer el-Kisvani, İsrail işgal güçlerinin Mescid-i Aksa’nın duvarlarına silah zoruyla hoparlörler yerleştirdiğini duyurdu. Kisvani, eylemin mekana ve İslami vakfın egemenliğine saldırı olduğunu söyledi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.