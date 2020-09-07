İsrail Mescid-i Aksa'ya hoparlör yerleştirdi

IHA 07 Eylül 2020 Pazartesi 10:39 - Güncelleme: 07 Eylül 2020 Pazartesi 10:39

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’ya baskın düzenleyerek hoparlör yerleştirdi. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa’nın El-Esbat Kapısı yakınındaki kuzey duvarına merdivenle çıkarak hoparlör ve elektronik cihaz yerleştirdiği ifade edildi. Mescid-i Aksa Müdürü Şeyh Ömer el-Kisvani, İsrail işgal güçlerinin Mescid-i Aksa’nın duvarlarına silah zoruyla hoparlörler yerleştirdiğini duyurdu. Kisvani, eylemin mekana ve İslami vakfın egemenliğine saldırı olduğunu söyledi.