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İsrail ordusu Gazze'nin Han Yunus kentine hava saldırılarını sürdürdü

Soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı havadan, denizden ve karadan saldırılar 149 gündür aralıksız devam ediyor. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus şehrine hava saldırılarına devam ederken, kente karadan da baskınlar düzenledi.

3 Mart 2024 Pazar 07:06 - Güncelleme:
İsrail ordusu Gazze'nin Han Yunus kentine hava saldırılarını sürdürdü
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İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 149. gününde sürüyor.

İSRAİL ORDUSU GAZZE'NİN HAN YUNUS KENTİNE HAVA SALDIRILARINI SÜRDÜRDÜ

Görgü tanıklarının AA'ya verdiği bilgilere göre, İsrail askerlerinin şehre karadan saldırılarında patlama ve ağır makineli tüfek sesleri duyuldu. Hava bombardımanının yanı sıra İsrail askeri araçları Han Yunus'un kuzey ve batısından şehrin içine doğru ilerleyişini sürdürdü. Saldırılar sonucunda meydana gelen can ve mal kaybına ilişkin henüz bilgi edinilemedi.

Bu saldırılar, İsrail ordusunun dün akşam Han Yunus kentindeki bir binada patlamalar meydana gelmesi sonucu 3 askerin öldüğünü ve 5'i ağır olmak üzere 14 askerin yaralandığını duyurmasından saatler sonra gerçekleştirildi.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

04:36 İsrail, Refah'ta bir ailenin evini bombaladı

04:22 Fas'ta yüzlerce kişi Gazzelilerin açlıktan kurtarılması talebiyle gösteri düzenledi

04:16 İsrail'in Washington Büyükelçiliği önünde Gazze'deki saldırılar protesto edildi

04:03 İsrail ordusu Gazze'nin Han Yunus kentine hava saldırılarını sürdürdü

03:29 Küba'da binlerce kişi Filistin'e destek için toplandı

03:19 BMGK, İsrail'in Gazze'de yardım bekleyenlere saldırısı için "derin endişe" duyduğunu açıkladı

00:01 İsrail, tüm uyarılara rağmen Refah'a yönelik saldırılarını sürdürüyor

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