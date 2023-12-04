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Güncel

İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'da 2 Filistinliyi öldürdü ve naaşlarını alıkoydu

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da 2 Filistinliyi daha öldürdüğü, naaşlarını ise alıkoyduğu bildirildi.

AA4 Aralık 2023 Pazartesi 10:59 - Güncelleme:
İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'da 2 Filistinliyi öldürdü ve naaşlarını alıkoydu
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Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kalkilya kentinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 2 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, söz konusu Filistinlilerin naaşlarını da alıkoydu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana öldürülen Filistinlilerin sayısı 256'ya yükselirken, bu yıl içinde öldürülen Filistinlilerin sayısı ise 464 oldu.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri, Kalkilya kentinin Kefr Saba Mahallesi'ne baskın düzenleyerek bir evi birkaç saat boyunca kuşattı.

İsrail askerleri baskına tepki gösteren Filistinlilere ateş açtı, mahalleden çekilirken ise Filistinlilere ait bir araca el koydu.

Olay mahallinde kan izlerinin olduğu aktarıldı.

CENİN KENTİNE 30 ASKERİ ARAÇLA BASKIN

Öte yandan işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine 30 askeri araçla giren İsrail güçleri, Filistinlilere ait evlere baskın düzenledi.

Görgü tanıkları, İsrail güçlerinin, baskına tepki gösteren Filistinlilere karşı gerçek mermi kullandığını anlattı.

Ayrıca İsrail askerlerinin, Batı Şeria'daki birçok belde ve mülteci kampına daha baskın düzenlediği kaydedildi.

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