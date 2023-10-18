İsrail protestosunda hayatını kaybeden Tüfekçi defnedildi

Geçirdiği kalp krizinin ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Eshabil Tüfekçi (65) için Sultanbeyli Abdurrahman Gazi Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze törenine, Tüfekçi'nin ailesinin yanı sıra sevenleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.



Törende, Tüfekçi'nin oğlu Saadet Partisi İstanbul İl Başkan Yardımcısı Nuri Tüfekçi taziyeleri kabul etti.

Cenaze namazı öncesi konuşan Nuri Tüfekçi, babasının çok iyi bir dava adamı olduğunu belirterek, helallik istedi.

Eshabil Tüfekçi'nin cenazesi, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Abdurrahman Gazi Mezarlığı'nda toprağa verildi.



VALİ GÜL CENAZE TÖRENİNE KATILDI

İstanbul'daki İsrail protestosunda hayatını kaybeden Tüfekçi'nin cenaze törenine İstanbul Valisi Davut Gül de katıldı. Vali Gül, Tüfekçi ailesine taziye dileklerini iletti.

Burada açıklama yapan Vali Gül, Filistin'de çok sayıda insanın hayatını kaybettiğini, tarihte benzeri görülmemiş bir katliama şahit olunduğunu söyledi.

Kentte dün akşam yapılan protestolara işaret eden Gül, 'İstanbul'da dün yapılan gösteriye 80 bin katılım oldu. Demokratik tepkilerini dile getiren vatandaşlardı. Çok az kesim polise taş atarak karışıklık çıkartmak istedi. Polisimiz de orantılı güç kullandı. Vatandaşımızın can ve mal güvenliğini korumak zorundayız.' diye konuştu.

Vali Gül, yaşanan can kaybına ilişkin de 'O amcamız gösterileri izliyormuş, kalbi sıkışmış ve hastanede yaşamını yitirdi. Vatandaşlardan ricam, tepkinizi gösterirken provokatörlere prim vermeyin. Bariyerler konuyorsa tepkiler kenarda verilebilir. Tüm vatandaşlar devlete emanettir.' dedi.