İSTANBUL 19°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Kasım 2023 Perşembe / 19 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • BIST100
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İsrail saldırılarında hayatını kaybeden gazeteciler için fidan dikildi
Güncel

İsrail saldırılarında hayatını kaybeden gazeteciler için fidan dikildi

Mamak Belediyesi ile Anadolu Yayıncılar Derneği (AYD) işbirliğiyle İsrail'in Gazze'ye saldırılarında hayatını kaybeden gazeteciler için fidan dikildi.

AA2 Kasım 2023 Perşembe 14:05 - Güncelleme:
İsrail saldırılarında hayatını kaybeden gazeteciler için fidan dikildi
ABONE OL

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, AYD Başkanı Sinan Burhan, AK Parti Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve bazı Ankaralılar, fidan dikimi için Mamak'taki Üreğil Millet Bahçesi'nde bir araya geldi.

Burada konuşan Burhan, "İsrail'in Filistin'de soykırım uyguladığını" söyledi.

İsrail medyasının ve İsrail'den beslenen medyanın Filistin'i kararttığını dile getiren Burhan, "Değerli dostlarımızla bu karartmaya 'dur' demek için böyle bir etkinlik gerçekleştirdik." dedi.

Gazze'de hayatını kaybeden gazeteciler adına fidanlar dikileceğini anlatan Burhan, Gazze'de her geçen gün şehit olan gazetecilerin unutulmamasını istedi.

Mamak Belediyesi Başkanı Köse de Filistinlilerin 70 yıldır İsrail şiddetine maruz kaldıklarını ifade etti.

Mamak Belediye Meclisinin, geçen haftaki olağanüstü toplantısında Gazze Belediyesi ile kardeş belediye olmaya karar verdiğini anımsatan Köse, şöyle konuştu:

"İnşallah bu ateşkes sağlandığında, saldırılar durduğunda yeniden imarı ve inşası için belediye ekibimizle, Meclis üyelerimizle beraber Gazze'ye gideceğiz. Hayatın normale dönmesi, yaşam koşullarının iyileşmesi, oradaki çocukların yeniden mutlu olması, her kesime hizmet etmek için çalışmaları başlatacağız."

Köse, basın özgürlüğünün kutsal olduğunu ifade ederek, gazetecilerin güvenliğinin her zaman ön planda olması gerektiğini vurguladı.

AK Parti Ankara Milletvekili Aydemir ise hatıra ormanıyla millet bahçesine gelenlerin Gazze'de yaşananları unutmayacağını belirtti.

Konuşmaların ardından Gazze'de ölen gazetecilerin anısına, üzerlerinde isimlerinin bulunduğu fidanlar dikildi.

Mamak Belediyesine ait mehteran takımının çeşitli marşlar seslendirdiği etkinlik, dua edilmesiyle son buldu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.