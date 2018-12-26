Rusya: İsrail, yolcu uçakları inerken Suriye'ye hava saldırısı düzenledi
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Suriye'ye düzenlediği saldırının Şam ve Beyrut'a iniş yapan iki sivil uçağı tehdit ettiği, rejim güçlerinin İsrail tarafından atılan 16 füzeden 14'ünü etkisiz hale getirdiği bildirildi.
İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın güney bölgelerinde hava sahasını ihlal ettiği bildirilmiş, Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın haberine göre, yerel saatle dün akşam 21.50'den itibaren ülkenin güneyindeki en-Nebatiye ve İklim et-Tuffah bölgelerinde İsrail savaş uçakları alçak irtifada gerçekleştirdiği uçuşlarla saldırı imitasyonu yaptığı açıklanmıştı.
Lübnan hava sahasını deniz tarafından ihlal eden İsrail savaş uçakları, ayrıca Sayda ve Sur kentlerine bağlı diğer bölgelerde de aynı şekilde alçak irtifada uçuşlar gerçekleştirdi.
Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri, ülkesinin güneyinde konuşlu Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL) Komutanı General Stefano Del Col ile geçen hafta başkent Beyrut'ta bir araya gelmesinin ardından BM'ye İsrail'in Lübnan'ın hava sahası ve kara suları ihlalleri konusunda sorumluluğunu üstlenmesi çağrısında bulunmuştu.
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