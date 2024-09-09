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İsrail savaş uçakları Suriye'de askeri noktalara 15 hava saldırısı düzenledi

İsrail'e ait savaş uçaklarının, Suriye'nin Hama ve Tartus illerindeki birden fazla askeri bölgeye 15 hava saldırısı düzenlediği öne sürüldü.

AA9 Eylül 2024 Pazartesi 09:20 - Güncelleme:
İsrail savaş uçakları Suriye'de askeri noktalara 15 hava saldırısı düzenledi
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Suriye rejimine yakın sosyal medya hesaplarında İsrail'e ait savaş uçaklarının Hama ilindeki Misyaf bölgesinde bulunan Askeri Bilimsel Araştırma Merkezi ile Tarsus'ta İran destekli gruplara ait askeri noktalara 15 hava saldırısı düzenlediği iddia edildi.

SANA: SALDIRILARA KARŞILIK VERİLDİ

Suriye haber ajansı SANA da hava savunma sistemlerinin saldırılara karşılık verdiğini duyurdu.

İddialara ilişkin İsrail tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

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