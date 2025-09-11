İstanbul'da bulunan Çırağan Sarayı'ndaki toplantının açılışına Avrupa Müslüman Forumu Başkanı Abdulvahid Niyazov, Filistin Yüksek Yargıcı ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Dini İşler ve İslami İlişkilerden Sorumlu Danışmanı Mahmut el Habbaş, "Neturei Karta International" topluluğu hahamı ve antisemitizm aktivisti Rav Yisroel Dovid Weis, Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Başkanı Ali Muhyiddin el-Karadaği, Filistin Müftüsü Şeyh Muhammed Ahmed Hüseyin, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri, aktivistler ile çok sayıda davetli katıldı.

Açılış oturumunda moderatörlük yapan Niyazov, İsrail ordusunun başkent Doha'daki Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla saldırısı nedeniyle Katar'a ve halkına destek verdiklerini belirterek, "İsrail, tüm Orta Doğu'da bu dehşet verici şiddeti yaydı. Şimdi soykırımcı siyonistler, kutsal yerlerimize de göz diktiler." dedi.

Müslümanların sessizlik krizi içinde bulunduğuna ve İsrail'in ne kadar tehlikeli olduğunun farkına varmaları gerektiğine dikkati çeken Niyazov, hala Gazze'deki soykırımın sürdüğünü, İsrail'in kutsal mekanlara saldırdığını ifade etti.

Niyazov, yalnızca birlik ve beraberlik sağlandığında Filistin Devletinin kurulacağını vurgulayarak, Birleşmiş Milletler'in de kutsal alanların işgaline tepki göstermesini umduklarını söyledi.

Filistin'in bağımsız bir devlet olmasını istediklerini dile getiren Niyazov, "Müslümanlar olarak Türklere umutla bakıyoruz. Sizin yardımınız olmadan barış olmayacak, Mescid-i Aksa'yı koruyamayacağız." ifadelerini kullandı.

Niyazov, 3 semavi dinin de hakkını gözetmeleri gerektiğini, seslerini yükselterek Filistin Devletinin tanınmasını isteyeceklerini belirtti.



- "ABD YÖNETİMİ, İSRAİL SALDIRILARINA ORTAK"

Habbaş da Gazze ve Batı Şeria'da insan hakları ihlallerinin ve saldırıların sürdüğüne işaret ederek, İsrail'in Katar, Yemen, İran ve Lübnan'a saldırılarını tüm dünyanın izlemekle yetindiğini söyledi.



ABD'nin barış için gayret gösterdiğini iddia ettiğine dikkati çeken Habbaş, "Ama bir gerçeklik var. ABD yönetimi, İsrail saldırılarına ortaktır aslında. ABD, İsrail'e sadece destek değil BM'de uluslararası koruma da sağlıyor." dedi.

Habbaş, ABD'nin New York'ta 80. BM Genel Kurulu Oturumu çerçevesinde 23 Eylül'de başlayacak yüksek düzeyli toplantıya katılacak Filistinli yetkililerin vizelerini iptal ettiğini hatırlatarak, "Aslında Filistin'in sesini kısmak istediler. Filistin'in toprağını çaldılar. Toprağımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz. Filistinli, Müslüman kimliğini unutturmaya çalışıyorlar. Filistin Devletinin egemen bir şekilde kurulmasını istiyoruz. Hiçbir toprağımızdan vazgeçmiyoruz." diye konuştu.

İsrail'in Filistinlilerin yaşama özgürlüğünü kendi topraklarında elinden aldığını ve Müslümanların kutsal mekanlara gitmesine izin verilmediğini anlatan Habbaş, öte yandan İsrail'in kendisini "özgürlükler ülkesi" olarak lanse ettirdiğine dikkati çekti.

Habbaş, önceliğin saldırıların, insan hakları ihlallerinin ve zorunlu göçün derhal durdurulması ve Filistinlilerin temel ihtiyaçlarının temin edilmesi olduğunu vurguladı.

- "SİYONİZM VE YAHUDİLİK, AYNI ŞEY DEĞİL"

Haham ve aktivist Weis de İsrail'in yaptıklarının Musevilikle ilgisinin bulunmadığının altını çizerek, "Filistin'de yıkım var, bir yıldır önemli yerler yıkıldı. Siyonistlerin Tanrı'ya da Tevrat'a da saygıları yok. Dünyaya Musevileri temsil ettiklerini söylüyorlar. Siyonizm ve Yahudilik aynı şey değildir. Biz Hahamlar, işte Gazze için buradayız. Yahudiler, siyonizm içerikli Museviliği kabul etmeyecektir." diye konuştu.

Weis, ağır silahlarla elinde bıçak bile olmayan Filistinlilerin ve doğruları söyleyen Yahudilerin öldürüldüğünü belirterek, "Eğer Yahudi devletiyseniz bunu nasıl yapıyorsunuz? Aslında sahte, yanlış bir ülke görüyoruz. Dünyadaki Yahudiler olarak Müslümanların ızdırabını görüyoruz, farkındayız. Yahudiler, bu saldırılara karşı gösteri yaptı, kınadı. Ölüm tehdidi aldık, saldırıya da uğradık. Bizi korkutmak istiyorlar." dedi.

Filistinlileri savunmaları nedeniyle işlerini kaybeden Yahudilerin bulunduğunu ve antisemitist olmakla suçlandıklarını anlatan Weis, "Biz, sadece Filistinlilerin kanlarının dökülmesine karşıyız. Bu bencilce ideoloji yüzünden Yahudiler de öldü. Biz, sadece buna karşıyız." ifadelerini kullandı.

- "HİÇBİR GÖRÜŞÜN ONAYLAMADIĞI BU KATLİAMA İTİRAZ EDİLMELİ"

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Başkanı Karadaği de tüm semavi dinlerin kurallarına aykırı olarak kutsal ibadet alanlarının yasaklandığına dikkati çekerek, Filistinlilerin ölüme ve zorunlu göçe maruz kaldıklarını ve artık tüm kırmızı çizgilerin aşıldığını vurguladı.

Karadaği, katliamların ve insanlık dışı uygulamaların tüm sınırları zorladığını ve insanlığın kalbini dağladığını belirterek, "Tüm vicdan sahiplerinin bir araya geldiği bir toplantı görüyoruz. Hiç kimse bu uygulamalara onay vermez. İnsana değil hayvana bile yapılsa kabul etmeyeceğimiz şeyler oluyor. Tüm vicdan sahipleri aynı safta duruyoruz. Yapılanlara itiraz ediyoruz. Hiçbir görüşün onaylamadığı bu katliamlara hepimiz itiraz etmeliyiz." diye konuştu.

Gazze'de bombalanmayan bir santimetrekarenin bile kalmadığının altını çizen Karadaği, dünyaya bu zulmün kınanması çağrısında bulundu.

Oturuma çevrim içi katılan İngiltere'de iktidardaki İşçi Partisinin eski lideri ve bağımsız Milletvekili Jeremy Corbyn de İsrail'in Doha'daki saldırısının ateşkese karşı bir hamle olduğunu ve bütün ülkelere karşı İsrail tehdidinin ciddi boyutlara ulaştığını söyledi.

Corbyn, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi "Orta Doğu'nun Rivierası" yapma planının temelini "ölmüş insanların" oluşturduğuna dikkati çekerek, "Su, yemek yok. Tam da İsrail'in karşısında, orada bolluk ve bereket varken insanlar ölüyor." dedi.