İsrail tarafından alıkonulan Fransız: Türk halkı bizi çok sıcak karşıladı

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak üzere yola çıkan ve İsrail güçlerince uluslararası sularda alıkonulan Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndan Fransız gazeteci Hicham Rami, İsrail askerlerinin çok agresif ve şiddet dolu müdahaleyle gemilerine el koyduğunu, terörist muamelesi gördüklerini söyledi.

Uluslararası sularda İsrail güçlerince yasa dışı alıkonularak 2 gün hapishanede kötü muameleye maruz kalan ve Türk Hava Yolları (THY) uçağıyla İstanbul Havalimanı'na getirilen Rami, yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Rami, 15 yıldır gazetecilik yaptığını ve sivil gönüllüler ile insani yardım doktorlarının eylemini haberleştirmek amacıyla Özgürlük Filosu'nda yer aldığını belirtti.

Gazze kıyısına yaklaşık 120 mil uzaklıkta İsrail askerlerinin müdahalesiyle karşılaştıklarını anlatan Rami, saat 04.30-05.00 civarında 2 helikopterin, botların ve sürat teknelerinin karanlıkta ışıklarını kapatarak yaklaştıklarını dile getirdi.

- "MESLEKTAŞLARIMIZI DÖVDÜLER, EN AZ 2 YA DA 3 KİŞİ DÖVÜLDÜ"

Rami, "Çok şiddetli ve saldırgan şekilde geldiler. Bağlantıları bozuyorlardı. Durumdan dolayı gemideki herkes biraz gergindi. Ağır silahlarla geldiler. Herkese susmalarını, ellerini havaya kaldırmalarını söylediler. Sonra geminin kontrolünü ele geçirdiler ve bizi Aşdod'a getirdiler." ifadelerini kullandı.

Gemide yaşananları "şiddetli müdahale" olarak niteleyen Rami, bazı yolcuların ve gazeteci arkadaşlarının İsrail askerleri tarafından darbedildiğini belirtti.

Rami, "Tek kelime etmemizi istemiyorlardı. Teknede bazı arkadaşlarımızı, meslektaşlarımızı dövdüler, en az 2 ya da 3 kişi dövüldü. Üzerlerinde 'Free Palestine (Özgür Filistin)' yazan tişörtleri çıkarmak istemeyen 2 kişiyi ayırdılar. Aşdod'a giderken bazıları kelepçelendi." diye konuştu.

İsrail askerlerinin gemidekileri su ve asgari yiyecek dışında hiçbir şey vermeden tuttuklarını belirten gazeteci, "Konuşmamıza izin vermediler, çok agresif davranıyorlardı." dedi.

- "BANA 'TERÖRİST' DEDİLER"

Aşdod Limanı'na ulaştıklarında İsrail güçlerinin kendilerine çok kötü muamele ettiklerine dikkati çeken Rami, limana varır varmaz 2 saat boyunca diz çöktürülerek bekletildiklerini söyledi.

Rami, "Aşdod'a vardığımda gözlerim bağlıydı, ellerim kelepçeliydi. Bana 'terörist' dediler. Ben gazeteciyim, işimi yapıyordum ama bana sürekli 'terörist' diye bağırdılar." ifadelerini kullandı.

Daha sonra çölün ortasında yüksek güvenlikli cezaevine gönderildiklerini kaydeden Rami, "Bu hapishane, onların 'terörist' dediği kişilerin tutulduğu yerdi." diye konuştu.

Cezaevine varınca tekrar gözlerinin bağlandığını belirten gazeteci, şöyle devam etti:

"Bizi demir parmaklıklar ardına koydular, yerde oturttular, üzerimizi aradılar. Bir noktada tamamen çıplaktık. Sonra bana halen üzerimde olan bu kıyafetleri verdiler."

Rami, alıkonulma sürecinin 2 gün sürdüğünü belirterek, "Bazı arkadaşlarımızı izole ettiler, nedenini bilmiyoruz. Onlardan halen haber alamadık." dedi.

- İLACA İHTİYACI OLANLARA İLAÇ VERİLMEDİ, HAKARET ETTİLER

Cezaevinde bazı tutukluların hayati öneme sahip ilaçlarını alamadıklarını anlatan Rami, "Yiyecek olarak asgari düzeyde bir şeyler verildi, su ise sadece musluk suyuydu." bilgisini paylaştı.

Rami, "Birçok kişi bu yemekleri almadı. (İsrail güçleri) Gece bağırıyorlardı, ışıkları açıyorlardı, bizi uyandırıyorlardı. Yeterince uyuyamadık. Hakaretler ve bu tür davranışlarla bize böyle muamele ettiler." ifadelerini kullandı.

- "TÜRK HALKI BİZİ ÇOK SICAK KARŞILADI"

Zor günlerin ardından İstanbul'a ulaştığını belirten Fransız gazeteci, Türkiye'de gördüğü ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Rami, "Son 3 günü çok gergin, çok aşağılayıcı insanların arasında geçirdik. İstanbul'a varır varmaz Türk halkı bizi çok sıcak karşıladı. Açıkçası, bize insan gibi davranan insanları görmek rahatlatıcı ve bunun için çok minnettarım." dedi.

- "BİZİM ACIMIZ, GAZZE HALKININ ŞU ANDA ÇEKTİĞİ ACILARLA KIYASLANAMAZ"

Rami, yaşadıkları zorlukların Gazze'deki durumla kıyaslandığında "hiçbir şey" olduğunu belirterek, "Bizim acımız, Gazze halkının şu anda çektiği acılarla kıyaslanamaz. Asıl mesajım Gazze'ye iyi bakmamız gerektiğidir. Uluslararası toplumun hemen bir şeyler yapması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Uluslararası kamuoyuna çağrıda bulunan Fransız gazeteci, şunları kaydetti:

"Bizler sadece Gazze'ye gidip Gazze halkı için bir çözüm bulmak isteyen siviller, bağımsız gazeteciler ve sağlık görevlileriyiz. Şimdi harekete geçmesi gereken uluslararası toplumdur. Tüm Avrupa ülkeleri, Türkiye, Arap ülkeleri, BM yetkisiyle gelip Gazze'deki duruma müdahale etmeli. İsrail'in tüm Gazze Şeridi'ni kontrol altına almasına izin veremeyiz. Neler olduğunu bilmiyoruz. Bir gazeteci olarak konuşuyorum. Dünyanın her yerinden uluslararası gazetecileri tanıklık etmeleri ve enkazın altında ne olduğunu görmeleri için (Gazze'ye) göndermeliyiz."

Rami, uluslararası toplumun çok hızlı hareket etmesi gerektiğini vurgulayarak, "Şu anda (Gazze'ye) ulaşamadık ancak bir gün başaracağız." dedi.