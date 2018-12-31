İsrail, Ukrayna'dan pasif radar sistemi aldı

İthalat/ihracat takip sitesi ImportGenius'un verdiği bilgiye göre, Mart 2018’de Ukrayna'nın Ukrspetsexport şirketi İsrail'in Airsom Ltd. şirketine Kolchuga-M radar sistemi sattı.

800 kilometreye kadar etkili

Pasif bir elektronik destek önlemi olan Kolchuga, yer ve hava hedeflerini tespit etmesinin yanı sıra 600 kilometre yarıçapındaki ve 10 kilometre yükseklikteki hava hedeflerini izlemeyi mümkün kılan ve 800 kilometreye kadar etkili bir erken uyarı hava savunma sistemidir.

Sistem, hava savunma sistemine bağlanan 3 radar istasyonu ve 1 komuta aracı ile "üçgenleme" yaparak Stealth (hayalet) hedefler dahil radyo sinyali yayan tüm unsurları tespit edildiklerini belli etmeden uzun menzilden tespit etme kabiliyetine sahip.

İsrail, edindiği bu sistem sayesinde 500 kilometreden fazla bir menzil içerisinde bulunan Suriye hava savunma sistemlerinden iletişim sistemlerine kadar her şeyi izleyebilecek, tanımlayabilecek ve konumlandırabilecek. Bu sistem İsrail’e ayrıca Akdeniz'de de bol miktarda sinyal toplama kabiliyeti kazandırabilir.