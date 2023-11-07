AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, "Tüm dünyayı Filistin'de, Gazze'de çocuklar, kadınlar ve masum sivillerle birlikte enkaz altında kalan insanlığın ortak değerlerine sahip çıkmaya çağırıyoruz. Bu bağlamda, aziz milletimizin sağduyusuyla başlayan güçlü boykotlara resmi, özel kurum ve kuruluşlarımızı, milletimizin her bir ferdini ve bütün insanlığı destek vermeye davet ediyorum." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"İSRAİL VE FİLİSTİNLİLER ARASINDA KALICI BARIŞ İÇİN YARIN BİLE GEÇTİR"



MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını anlatarak, Gazzelilerin Sina Yarımadası'na, Batı Şeria'da yaşayanların Ürdün'e sürülmesine çalışıldığını, tehlikenin ve tehdidin büyük olduğunu ifade etti.

Bu gidişat durmazsa Orta Doğu'nun her ihtimale açık hale getirileceğine dikkati çeken Akçay, "Süregelen çatışmalar dinler ve medeniyetler arasında bir cepheleşmeye ve silahlı mücadeleye dönüşmemelidir." dedi.

Türkiye'nin ateşkesi sağlamak, barış ve çözüm iklimini yeşertmek, garantörlük mekanizmasını kurmak adına her türlü katkı ve mücadeleye hazır ve kararlı olduğunu vurgulayan Akçay, "Silahlar derhal susmalı, ateşkes sağlanmalıdır. İsrail ve Filistinliler arasında kalıcı barış için yarın bile geçtir, Türkiye'nin önerisi olan uluslararası barış konferansı da acilen toplanmalıdır." ifadelerini kullandı.

"İSRAİL'İ FİNANSE EDEN FİRMALARDAN YAPILAN ALIŞVERİŞ, KAN, ÖLÜM VE GÖZYAŞI OLARAK DÖNÜYOR"



AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, İYİ Partiden istifa ederek AK Parti'ye katılan Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu'na "Hoş geldin" diyerek başarılı bir çalışma dönemi diledi.

Gazze'de yaşanan katliam ve zulme dikkati çekmek istediğini belirten Yenişehirlioğlu, şöyle devam etti:

"İsrail, dünyanın gözü önünde, uluslararası hukuka aykırı bir şekilde savaş suçu ve insanlık suçu işlemektedir. Hastaneleri, camileri, kiliseleri, sivil yerleşim yerlerini hiçbir ayrım gözetmeksizin bombalamaktadır. Tüm dünyayı Filistin'de, Gazze'de çocuklar, kadınlar ve masum sivillerle birlikte enkaz altında kalan insanlığın ortak değerlerine sahip çıkmaya çağırıyoruz. Bu bağlamda, aziz milletimizin sağduyusuyla başlayan güçlü boykotlara resmi, özel kurum ve kuruluşlarımızı, milletimizin her bir ferdini ve bütün insanlığı destek vermeye davet ediyorum. İsrail'i finanse eden, destek veren, soykırıma sessiz kalan firmalardan, markalardan yapılan alışveriş masum kardeşlerimize, kadınlara, çocuklara, yaşlılara bomba, mermi, kan, ölüm ve gözyaşı olarak dönüyor."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın masum sivillerin hedef alınmasına karşı çıkarak çok güçlü bir diplomasi yürüttüğünü belirten Yenişehirlioğlu, "Türkiye olarak haklı davasında Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğiz. Bir an önce Filistin topraklarında İsrail işgaline son vererek iki devletli bir çözümün hayata geçirilmesiyle huzurun, barışın tesis edilmesini temenni ediyoruz." görüşünü paylaştı.

AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi grup başkanvekilleri, GHP genel başkanlığına seçilen Özgür Özel'i tebrik etti.