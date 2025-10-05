İSTANBUL 23°C / 15°C
  İsrail zulmüne karşı sesler yükseliyor! Başkentte ''Gazze Kararlılık Yürüyüşü'' başladı
Güncel

İsrail zulmüne karşı sesler yükseliyor! Başkentte ''Gazze Kararlılık Yürüyüşü'' başladı

Başkent Ankara'da 'Gazze Kararlılık Yürüyüşü' başladı. İşgalci İsrail'in Gazze'de süregelen saldırılarına tepki olarak binlerce kişi, Filistin'e destek için yürüyüşte buluştu.

5 Ekim 2025 Pazar 14:07
İsrail zulmüne karşı sesler yükseliyor! Başkentte ''Gazze Kararlılık Yürüyüşü'' başladı
İsrail'in Gazze'de 8 Ekim 2023'ten bu yana devam eden soykırımı ve Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek amacıyla düzenlenen "Gazze Kararlılık Yürüyüşü" başladı.

Ankara Filistin Dayanışma Platformuna (ANFİDAP) mensup sivil toplum kuruluşu üyeleri ile yaşlılar, gençler ve çocukların da aralarında olduğu binlerce kişi, Gazze'de yaşanan soykırıma dikkati çekmek ve İsrail'e tepkilerini yükseltmek için Melike Hatun Camisi önünde toplandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bazı milletvekilleri ile Ankara Valisi Vasip Şahin de yürüyüşe katılarak vatandaşlara destek verdi.

Ellerinde Filistin bayraklarıyla İsrail aleyhine sloganlar atan kalabalık, "Bir adım ötede insanlık ölüyor, kahrolsun İsrail", "Müslümanlar birleşin" yazılı pankartlar taşıyor.

Polis ekiplerinin yoğun güvelik önlemleri altında buradan hareket eden grup, Atatürk Bulvarı'ndan, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'na yürüyecek.

