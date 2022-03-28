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Güncel

İsrail'de DEAŞ saldırısına Türkiye'den kınama

Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği, İsrail'in Hadera kentinde dün 2 polisin ölümüne neden olan silahlı saldırıyı kınadığını duyurdu.

AA28 Mart 2022 Pazartesi 17:03 - Güncelleme: 28 Mart 2022 Pazartesi 17:03
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Elçiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İsrail'in Hadera şehrinde dün (27 Mart) akşam gerçekleştirilen ve DEAŞ terör örgütü tarafından üstlenildiği bildirilen saldırıyı kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerimizi iletiyor, yaralananlara acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, dün akşam ülkenin batısındaki Hadera şehrinde 2 saldırganın açtığı ateş sonucu 2 polis ölmüş, 3 polis yaralanmıştı.

İsrail polisi, saldırganların, ülkenin kuzeyindeki bir Arap beldesi sakini İsrail vatandaşı olduklarını ve terör örgütü DEAŞ ile bağlantıları bulunduğunu duyurmuştu.

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