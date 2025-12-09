İsrail'de ''Erdoğan'' endişesi! Gazze'de Türkiye'nin adı geçince alarma geçtiler

İsrail merkezli basın kuruluşu Haaretz gazetesi, Gazze'deki ateşkes planı içeresinde yer alan Uluslararası Barış Gücü'nde Türkiye'nin de yer alama ihtimalinden endişe duymaya devam ediyor.

"TRUMP DESTEKLERSE KAPININ ÖNÜNE KONULACAĞIZ" KORKUSU

"Trump, Gazze'de Erdoğan'ın Barış Gücü'nü desteklerse İsrail kendini kenarda bulabilir" başlığıyla bir analiz kalem alan İsrail basını, Türkiye'nin Uluslararası Barış Gücü'nde yer almasının yen bir dönüm noktası olacağını yazdı.

Türkiye büyükelçisi ve ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın sözlerine atıfta bulunan Tel Aviv medyası, ayrıca Türkiye'nin görev gücüne katılımının son derece kritik olduğunu belirtti. ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki görüşmelere de değinen İsrail medyası, Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze dışındaki konularda da başarılı ilerlemeler kaydettiğine dikkati çekti.

F-35'LERİN VERİLME İHTİMALİ TELAŞLANDIRDI

Türkiye ile ABD arasındaki sorunların çözüm yoluna doğru evirildiğini yazan İsali medyası analizinde, Trump'ın şimdiden Türkiye'yi, 2020'de uygulanan yaptırımlar kapsamında çıkarıldığı F-35 geliştirme programına yeniden dahil etmekten söz ettiği belirtti.

MISIR'LA "KAAN" GÖRÜŞMESİ İDDİASI

Ayrıca analizde Türkiye'nin F-35 savaş uçaklarını satın almaya hazırlandığına dikkat çekilerek, Mısır'la Türkiye'nin yerli muharip uçağı KAAN'ın satışı konusunda görüşmeler yürüttüğüne değinildi.

Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgülerinden bahsedilen analizde şu ifadeler yer verildi;

"Türkiye'ye F-35 satmak, Trump'ın İsrail'in gözüne sokabileceği tek hamle değil. Eylül ayında Erdoğan'la görüştüğünde Trump, Türkiye'nin Suriye politikasını da övgüyle anmış ve bunun önemli başarılar elde ettiğini söylemişti. Bu yaklaşım, İsrail'in Türkiye'nin Suriye'deki varlığını kendi güvenliğine tehdit olarak gören stratejisiyle taban tabana zıt."

Geçtiğimiz Ekim ayında ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin Mısır'ın Şarm El-Şeyh'te imzaladığı Gazze'ye ilişkin "Kalıcı Barış ve Refah için Trump Bildirgesi"ne dikkat çekildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN ELİNDEKİ KARTLAR GÜÇLÜ

İsrail'in kayıplarını yazan Tel Aviv medyası analizinin son kısmında, "Böylece Türkiye, arabulucu konumundan çıkıp ABD başkanının Gazze planının garantörlerinden biri haline gelirken, İsrail planın uygulanmasının önünde bir engel olarak görülmeye başlandı. Ancak Trump ve danışmanları Ankara'nın pratik bir çözüm sunduğuna ikna olursa, İsrail kendisini Trump'la yeni bir çatışma rotasında bulabilir üstelik bu kez İsrail'in elindeki kartlar, Erdoğan'ın elindekilerden daha zayıf olabilir." ifadelerine yer verdi.