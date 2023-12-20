İsrail'de öldürülen gazeteciler anısına “Gazzete”

Press For Palestine (Filistin İçin Gazeteci Dayanışması), yaşanan soykırım sonucu öldürülen meslektaşlarının anısına Gazzete isimli gazeteyi çıkardı. Platform sözcüsü Hayrunnisa Çiçek, "Apartheid rejim tarafından öldürülen 97 meslektaşımızın emekleri zayi olmasın diye bölgede olup bitenleri doğru aktarmanın üzerimizde sorumluluk olduğunu çok iyi biliyoruz! Çıkardığımız bu gazeteyi İsrail soykırımı sonucu şehit olan ve hala direnmeye devam eden meslektaşlarımıza adıyoruz" dedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 7 Ekim 2023 tarihinden bugüne 8 bini çocuk, 6 bini kadın olmak üzere 19 bin Filistinli öldürüldü. İşgal ve savaş ortamında canı pahasına görev yapan gazetecilerden 97'si de hedef alınarak katledildi. Filistin'deki gazetecilerin sesini duyurmak için çalışmalar yapan Press For Palestine (Filistin İçin Gazeteci Dayanışması) ise 3 dilde yaptığı basın açıklamasının ardından öldürülen gazeteciler anısına bir gazete çıkardı. Gazzete adındaki tek nüshalık gazete, Beşiktaş meydanında yapılan basın açıklaması ile duyurulurken İstanbul'un önemli meydanlarında dağıtıldı.

SAVAŞ SUÇLARINI ORTAYA ÇIKARDILAR



Beşiktaş meydanındaki basın açıklamasını okuyan Press For Palestine sözcüsü Cahide Hayrunnisa Çiçek, Filistinli gazetecilerin direnişin en büyük örneğini sergileyerek tüm dünyada küresel intifadanın fitilini ateşlediğini söyledi. Bu sayede İşgalci İsrail eliyle dolaşıma giren yalanların ilk kez halkların vicdan duvarına çarparak parçalandığını belirten Çiçek, "İsrail'in işlediği savaş suçlarını Filistinli Gazeteciler açığa çıkardı. Fosfor bombalarının geride bıraktığı izleri onlar dünyaya gösterdi. Evladının parçalara ayrılmış bedenini poşette taşıyan babayı, kefenli yavrusunu son kez sarılan anneyi, annesini saçlarından tanıyan çocuğu, adından önce ölüm tarihi yazılan bebekleri, katledilmiş torununun yüzündeki tozları silip gözlerinden son kez öpen dedeyi dünya onların çabasıyla gördü" dedi.

GAZETECİLER HEDEF ALINDI



Yapılan basın açıklamasında özetle şu ifadelere yer verildi: Onlar ölümü göze aldılar! Bombaların altına girerek katliamın boyutlarını fotoğraf makinasıyla, kamerasıyla, çektikleri anonslarla gözler önüne serdiler! Ve şimdi organize devlet terörü kullanan İsrail eliyle bir bir susturulmaya çalışılıyorlar! Kadın, çocuk, genç, yaşlı demeden yüzlerce sivili katleden İsrail güçleri, bu zulümleri ve savaş suçlarını belgeleyerek dünyaya duyuran gazetecileri bilerek hedef aldı. Bugüne kadar öldürülen gazeteci sayısı 97'ye ulaştı. Sadece öldürmekle de yetinmeyen İsrail, 7 Ekim'den sonra 50'den fazla gazeteciyi de hukuksuz şekilde tutuklayarak İsrail hapishanelerine kapattı. Öte yandan gerçekleri perdelemek için abluka altındaki Gazze'ye 7 Ekim'den bu yana hiçbir medya mensubunun girişine izin verilmiyor.

İSRAİL, ÖLDÜREREK GAZETECİLERİ SUSTURAMAZ



Yeter artık! Meydanlarda haykırıyoruz, zulüm durmuyor! Uluslararası kurumlara sesleniyoruz, kimse harekete geçmiyor! BM ve Güvenlik Konseyi tarafından 'güya' gazetecileri korumak için belirlenen hiçbir prosedür meslektaşlarımızı korumaya yetmiyor! Gazze'de, Filistin topraklarında şiddet durmuyor! İşte bu yüzden çağrımızı bir kez daha yineliyoruz! Uluslararası sözleşmelere göre, silahlı çatışma bölgelerinde tehlikeli görevlerde bulunan gazeteciler dokunulmazdır. İsrail, insani hak ve özgürlükler konusunda uluslararası hukukun bütün kurallarını ihlal ettiği gibi basın özgürlüğünü de hiçe saymaktadır! Çünkü işgalci İsrail, şiddet uygulayarak, tutuklayarak, öldürerek gazetecileri susturabileceği sanıyor! Öldürerek susturabilirsiniz belki, ama hakikatleri asla saklayamayacaksınız!

OBJEKTİF HABERCİLİK SİLAHTAN DAHA ETKİLİ



Bizler İsrail'in propagandalarına alet olmadan, doğru ve objektif haberciliğin, adaletten ve haktan yana tavır almanın silahtan daha etkin olduğuna inanıyoruz. Gazeteci olarak çektiğimiz fotoğraf ve görüntünün tanıklığıyla birlikte delil olduğunu biliyoruz! Apartheid rejim tarafından öldürülen 97 meslektaşımızın emekleri zayi olmasın diye bölgede olup bitenleri doğru aktarmanın üzerimizde sorumluluk olduğunu da çok iyi biliyoruz! İşte bu yüzden tek sayılık gazetemiz "Gazzete" ile karşınızdayız. Bu gazeteyi İsrail soykırımı sonucu şehit olan ve hala direnmeye devam eden meslektaşlarımıza adıyoruz. Onların direniş hikayeleri bilinsin ve asla unutulmasın diye tarihe not düşüyoruz. Bizler bu inançla mesleklerini icra eden ve bu yüzden katledilen, hayatta kalmaya ve orada yaşananları duyurmaya çalışan tüm gazetecilerin kısılan sesi olacağız. Zulmü haykıracak, İsrail'in katil olduğunu yaptığımız haberler ve çektiğimiz fotoğraf kareleri ile tüm dünyaya anlatmaya devam edeceğiz.

TEK SAYILIK "GAZZETE" YAYINLANDI



7 Ekim 2023'ten bugüne kadar İsrail tarafından öldürülen gazeteciler anısına tek sayılık gazete "Gazzete" çıkarıldı. "İşgalci İsrail gazetecileri öldürerek gerçekleri susturamaz!" manşetiyle yayınlanan 20 sayfalık gazetede, Gazze'de öldürülen gazetecilerin hikayeleri ile Filistin'de zor şartlar altında mesleğini sürdüren gazetecilerin hikayeleri yer alıyor. Yaşananlar karşısında dünya medyasının suskunluğu ve işgale karşı ortak söylem inşası gazetede işlenen diğer konular arasında bulunuyor. Özel sayı İstanbul'da Kadıköy, Üsküdar, Eminönü, Mecidiyeköy, Bakırköy ve Beşiktaş meydanlarında dağıtıldı.