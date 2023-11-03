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İsrail'den alçak paylaşım! Türkiye'yi 6 Şubat depremi üzerinden hedef aldılar

İsrail'in Gazze'ye yönelik başlattığı soykırım politikalarına sert tepki gösteren Türkiye'nin Filistin tutumu İsrail basınını rahatsız etti. Türkiye aleyhine paylaşımlar yapan İsrail basını, kin ve nefretini arşa çıkardı. Kahramanmaraş merkezli asrın felaketini gündeme getiren İsrail'e ait kanallar, 'Bir sonraki depremi bekliyoruz' şeklinde skandal ifadeler kullandı.

3 Kasım 2023 Cuma 11:09 - Güncelleme:
İsrail'den alçak paylaşım! Türkiye'yi 6 Şubat depremi üzerinden hedef aldılar
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Siyonist ve katil İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de ağır bir katliama girişti. Havadan, karadan ve denizden tonlarca bomba sivilleri hedef aldı. 28 gündür yapılan saldırılarda, 9 bini aşkın masum can öldürüldü. Bunların 3 bin 760'ının çocuk, 2 bin 326'sının kadın olması, yaşanan katliamın büyüklüğünü gözler önüne serdi.

DÜNYA KATLİAMA SESSİZ

Tüm bunlar yaşanırken cani dünya ise yaşanan bu soykırım karşısına sessiz kaldı. Dünyanın sözde liderleri, Filistin halkının yanında olmak yerine soluğu İsrail Başbakanı Netanyahu'nun yanında aldılar ve soykırıma destek sözü verdiler. ABD Başkanı Joe Biden bile kilometrelerce öteden Gazze halkına yönelik saldırılara karıştı. "İsrail'e Gazze için kırmızı çizgi koymadık" çıkışı yaptı. Açık açık katliama devam etmesi için mesaj yolladı.

GAZZE'DEKİ KATLİAMA "DUR" DİYEN TÜRKİYE'NİN SERT ÇIKIŞI İSRAİL'İ RAHATSIZ ETTİ

İşte yaşanan bu insanlık dramına, Türkiye karşı çıktı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'e katliamı durdurması için çağrı yaparak Türkiye'nin Filistin halkının yanında olduğunu açıkladı. Bu çıkışlar, Siyonist terör devleti İsrail'de büyük rahatsızlık oluşturdu. İsrail medyası, kendilerinden yana tavır almayan Türkiye aleyhine paylaşımlar yaptı.

SKANDAL PAYLAŞIM

Türkiye'nin hedef alındığı paylaşımda, kin ve nefret dolu ifadeler kullanıldı. Kahramanmaraş merkezli asrın felaketini gündeme getiren İsrail'e ait kanallar, "Bir sonraki depremi bekliyoruz" şeklinde ifadeler kullandı. 11 ilimiz vuran, 50 binden fazla vatandaşımızın vefat ettiği depremler üzerinden yapılan bu alçakça paylaşım, İsrail'in 'katliam ve vahşet' üzerine kurulu devlet politikasının bit kez daha kanıtladı.

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